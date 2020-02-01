صناعة الدفاع الأوكرانية تعتاش من التهريب

يذكر أن السلطات الأمنية الأوكرانية أوقفت عملية تهريب قطع الغيار للآليات العسكرية المدرعة عبر الحدود الغربية في مدينة لفوف.

وجاء في بيان جهاز الأمن الأوكراني على موقعه الإلكتروني أنه تم عند تفتيش أوكار المهربين العثور على معدات خاصة بالدبابات والعربات المدرعة تم إحضارها من أحد البلدان التابعة للاتحاد السوفيتي سابقا بالطريقة غير المشروعة.

وذكرت صحيفة "في بي كا" أن مصادر عسكرية أوكرانية كشفت أن أوكرانيا تلجأ إلى تهريب ما يلزم صناعتها العسكرية من أوروبا الشرقية في الغالب لكي تتمكن المصانع العسكرية الأوكرانية من إصلاح ما يستخدمه الجيش الأوكراني من المعدات وصنع المعدات الجديدة. وظهرت الحاجة إلى عمليات التهريب في أوكرانيا، برأي الخبراء، بسبب تدهور الطاقات العلمية والإنتاجية المحلية وقطع العلاقات مع روسيا.