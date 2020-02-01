الجيش التركي يستلم درونات صناعة محلية مزودة بنظام هجومي

وبحسب "الأناضول"، فقد استلم الجيش التركي أول دفعة من طائرات بدون طيار تحمل اسم "سونغار" محلية الصنع ومزودة بنظام لإطلاق النار.

ونقلت أن الطائرات تم تصنيعها في شركة "أسيسغورد" المحلية، المتخصصة في الصناعات الدفاعية، بناء على طلب القوات المسلحة التركية.

وصرح أيهان صونار المدير العام لشركة "أسيسغورد" بأن الشركة تمكنت من تطوير مقاتلة الدرون بعد سلسلة من الجهود المكثفة.

وأشار إلى أن مقاتلات سونغار تعد أول طائرات درون محلية الصنع مزودة بنظام إطلاق نار، مضيفا أنها قادرة على تأدية جملة من المهام الحساسة مثل تحديد الأهداف وتدميرها، ورصد كمية الخسائر بعد انتهاء العمليات، فضلا عن القيام بتصوير مناطق العمليات.

وأوضح بأن سونغار ستشارك في كل من تطبيقات "لإفيس"، و"الوطن الأزرق" العسكرية، لمزمع إجراؤها في الأشهر المقبلة.

ويمكن لسونغار، إجراء عمليات على مسافة 10 كيلومترات، وحمل 200 رصاصة في وقت واحد.

وبجانب قدرتها على التحليق حتى ارتفاع ألفين و800 م، تتميز سونغار، بنظام آلي خاص ومرن، لإطلاق الرصاص من بندقيتها، التي تملك قدرة دوران بين 0 و60 درجة.