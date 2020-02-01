اليابان تعلن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لعائدين من الصين

أعلنت السلطات في اليابان، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص عائدين من مدينة ووهان الصينية مركز تفشي المرض.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، "قالت وزارة الصحة اليوم السبت إن ثلاثة عائدين إضافيين من مدينة ووهان، بوسط الصين، ثبت (بحسب الفحوص) إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا الجديد".

وتابعت أن الحالات الجديدة "هم ضمن المواطنين اليابانيين العائدين من مدينة ووهان على متن الطائرات التي وفرتها الحكومة في وقت سابق الأسبوع الماضي، ليضافوا إلى 17 آخرين في اليابان ثبتت بالفعل إصابتهم بالمرض المسبب للالتهاب الرئوي".

وكانت اليابان قد أعلنت اكتشاف 17 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، أمس الجمعة، بعضها دون ظهور أعراض. وأحد أحدث الحالات كانت لمرشد سياحي كان يعمل على حافلة تقل سائحين من الصين. وأصيب سائق الحافلة أيضا بالفيروس.

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في اجتماع اليوم السبت، إن فريق مهمات حكوميا ينسق تعامل اليابان مع الفيروس سيصوغ خطوات تهدف لتخفيف تأثير تفشي الفيروس على الاقتصاد الياباني.

والسياحة جزء رئيسي من السياسة الاقتصادية لحكومة آبي ونسبة كبيرة من السائحين الأجانب تأتي من الصين، كما تملك شركات يابانية كبيرة عددا من المصانع في الصين.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن آبي قوله "طلبت من الوزراء صياغة إجراءات لاستخدام الاحتياطيات (في ميزانية الدولة) وتطبيقها بأسرع ما يمكن".