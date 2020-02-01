لافروف يناقش مع نظيره الصيني وانغ يي التعاون في مكافحة فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ناقش هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي، التعاون في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "لقد أشاد الجانب الروسي بالتدابير التي اتخذتها الصين لمكافحة انتشار المرض الناجم عن فيروس كورونا. وتمت مناقشة قضايا التعاون الروسي الصيني في هذا المجال".

ومن جهة أخرى، تشارك خمس طائرات تابعة للقوة الجو فضائية الروسية، تشارك في إجلاء المواطنين الروس من الصين، وبحسب بيان وزارة الدفاع "الأطباء العسكريون والمتخصصون في وزارة الدفاع الروسية في مجال علم الفيروسات سيكونون على متن كل طائرة من مجموعة الطائرات لإجلاء المواطنين الروس من الصين."

وقالت الحكومة الصينية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ طلب من الاتحاد الأوروبي تسهيل شراء الصين للإمدادات الطبية العاجلة من الدول الأعضاء.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حصلت لجنة الصحة الوطنية بالصين حتى 31 كانون الثاني/ يناير بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص، من بينهم 1795 بحالة حرجة، وفارت 259 شخصا الحياة، وتعافي 243 شخصا".

وأفادت تقارير بأن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة.