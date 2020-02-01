بعد حظر التأشيرات الأمريكية لمواطنيها... نيجيريا تشكل لجنة لبحث المشكلات

وأفادت وكالة "رويترز" أن مكتب الرئيس النيجيري قال اليوم السبت إن الحكومة شكلت لجنة لبحث المشكلات التي أدت لتعليق الولايات المتحدة منح تأشيرات الهجرة لمواطني نيجيريا.

وكان الموقع الرسمي للبيت الأبيض أفاد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قيد إصدار التأشيرات لمواطني ست دول، بما في ذلك السودان.

وخضعت كل من إريتريا وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا لهذه القيود، وجاء في بيان البيت الأبيض، أن هذه الدول غير قادرة على اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة الهوية أو أنها لا تفي بالمتطلبات الأساسية للأمن القومي.

وقال البيان "إذا أرادت دولة أجنبية الاستفادة من الهجرة والزيارات إلى الولايات المتحدة، فعليها أن تفي بالشروط الأمنية الأساسية التي وضعها خبراء إنفاذ القانون والمخابرات الأمريكيون".

تنطبق القيود على المهاجرين الذين يخططون للعيش في الولايات المتحدة ولن تنطبق على السياح أو رجال الأعمال.

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر في البيت الأبيض، سابقا، أن إدارة ترامب تنوي تشديد قواعد إصدار التأشيرات للأجانب الذين يأتون إلى الولايات المتحدة لإنجاب الأطفال ويحصلون على الجنسية الأمريكية تلقائيًا.