زعيم كوريا الشمالية يقدم التعازي لرئيس الصين في ضحايا فيروس كورونا

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، أن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية أرسل خطابا للرئيس الصيني شي جين بينغ يقدم فيه تعازيه في ضحايا تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

وقالت الوكالة إن كيم "عبر عن قناعته بأن الحزب والحكومة والشعب في الصين سينتصرون في حملة مكافحة المرض" بتوجيهات شي.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصا فيما أعلنت الولايات المتحدة قيودا جديدة على دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

ولا يزال الحجر الصحي ساريا في إقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار الفيروس، حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام لكن أعدادا صغيرة من المسافرين تواصل كسر حالة الإغلاق.

وفي ظل مخاوف من انتشار الفيروس بشكل أكبر في الخارج، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات تحد من دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة. وأعلنت أكبر ثلاث شركات طيران أمريكية أمس الجمعة إلغاء الرحلات إلى بر الصين الرئيسي.

وقال جودن جاليا، ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين، إنه لا توجد حاجة لفرض قيود على التجارة والسفر.

وأضاف، لرويترز اليوم السبت، "نريد أن تركز البلدان على جهود الاحتواء برصد أي وفود محتمل للحالات والتعامل مع أي تفش محلي".

وأعلن نحو 24 بلدا اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس لكن الغالبية العظمى من المصابين بالعدوى ما زالوا في الصين.