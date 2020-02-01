تأجيل بطولة أولمبية في الصين بسبب كورونا

بسبب استمرار القلق والمخاوف من انتشار فيروس كورونا في الصين تقرر، اليوم السبت، تأجيل بطولة لينغشوي للأساتذة للريشة الطائرة في الصين التي تدخل ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020.

واتخذ منظمو البطولة قرار التأجيل بعد انسحاب عدد من اللاعبين من البطولة التي كان من المقرر إقامتها ما بين 25 فبراير/ شباط الجاري وأول مارس/ آذار المقبل في هاينان، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال الاتحاد الدولي للريشة الطائرة في بيان "يمكن للاتحادين الدولي والصيني للريشة الطائرة تأكيد القرار بتأجيل بطولة لينغشوي للأساتذة في الصين 2020 في ظل تنامي القلق من انتشار فيروس كورونا في الصين والمناطق المحيطة بها".

وأضاف البيان "بحث الاتحادان الدولي والصيني للريشة الطائرة كافة المخاطر الصحية واللوجيستية المتعلقة بالسلامة وخلص الطرفان إلى أنه من المنطق تأجيل البطولة".

وتابع الاتحاد الدولي انه من المتوقع إقامة البطولة في تاريخ لاحق في مايو أيار المقبل لكن نقاطها التي تحتسب في التصنيف الدولي لن تدخل ضمن سباق التأهل للأولمبياد الصيفي المقبل.

وعبر الاتحاد الدولي عن أمله بإقامة بطولة آسيا في ووهان الصينية والمقررة ما بين 21 و26 إبريل/ نيسان المقبل في موعدها.

وقال الاتحاد الدولي "بطولة آسيا 2020 تدخل ضمن التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو وهي واحدة من أخر الفرص المتاحة للاعبين للتأهل لدورة الأولمبية".