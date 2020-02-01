تنزانيا: أمريكا لم تخطرنا رسميا بحظر سفر مواطنينا إليها

قالت تنزانيا، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لم تخطرها رسميا بحظر سفر مواطني تنزانيا إليها ضمن قيود موسعة على السفر فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مواطني خمس دول أخرى يوم الجمعة.

ومن بين الدول الست أربع دول أفريقية وثلاث دول غالبية سكانها من المسلمين.

وقال إيمانويل بوهوهيلا، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية لوكالة "رويترز"، "لم نتلق بيانا رسميا من الحكومة الأمريكية. لم نتلق بيانا دبلوماسيا رسميا، وهي الوسيلة الرسمية للتواصل بين الحكومات".

وبموجب قيود السفر الجديدة، ستوقف الولايات المتحدة منح مواطني تنزانيا "تأشيرات التنوع" التي يتم منحها من خلال نظام القرعة.

وكان الموقع الرسمي للبيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قيد إصدار التأشيرات لمواطني ست دول، بما في ذلك السودان.

وخضعت كل من إريتريا وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا لهذه القيود، وجاء في بيان البيت الأبيض، أن هذه الدول غير قادرة على اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة الهوية أو أنها لا تفي بالمتطلبات الأساسية للأمن القومي.

وقال البيان "إذا أرادت دولة أجنبية الاستفادة من الهجرة والزيارات إلى الولايات المتحدة، فعليها أن تفي بالشروط الأمنية الأساسية التي وضعها خبراء إنفاذ القانون والمخابرات الأمريكيون".

تنطبق القيود على المهاجرين الذين يخططون للعيش في الولايات المتحدة ولن تنطبق على السياح أو رجال الأعمال.

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر في البيت الأبيض، سابقا، أن إدارة ترامب تنوي تشديد قواعد إصدار التأشيرات للأجانب الذين يأتون إلى الولايات المتحدة لإنجاب الأطفال ويحصلون على الجنسية الأمريكية تلقائيا.