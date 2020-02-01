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21:00 GMT01 فبراير/ شباط 2020
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    الاتحاد الأوروبي، 2017

    دول فقيرة بالاتحاد الأوروبي تطلب من زعماء التكتل إبقاء المساعدات النقدية

    © AFP 2019 / EMMANUEL DUNAND
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    بعد يوم من توديع الاتحاد الأوروبي لبريطانيا، حثت بعض أفقر الدول في التكتل زعماء على عدم تطبيق خفض "حاد وغير متناسب" في المساعدات المالية في الميزانية المقبلة طويلة الأمد.

    ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات تعرف باسم تمويل الاندماج لدول أعضاء في الجنوب والشرق لمساعدتها على الاستثمار في مجالات التنمية واللحاق بركب الدول الأغنى في الشمال والغرب، بحسب وكالة رويترز.

    © Sputnik . Сергей Гунеев
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    لكن العديد من المقترحات التي قدمتها ما تسمى بالدول "المقتصدة"، ومن بينها ألمانيا، تسعى لتقليل حجم تمويل الاندماج وربطه بشروط تحدد سلفا إلى أي مجال ستوجه تلك الأموال.

    ووفقا لموقع البرلمان الأوروبي الإلكتروني، اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 41.3 مليار يورو (45.82 مليار دولار) لتمويل الاندماج لميزانية 2021-2027 انخفاضا من 63.4 مليار يورو تم تخصيصها في ميزانية 2014-2020.

    وأثارت مقترحات خفض ذلك التمويل غضب الدول الأفقر في الاتحاد الأوروبي مما تسبب في أزمة خلال إعداد الميزانية المقبلة طويلة الأمد.

    وقال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، للصحفيين بعد توقيع 15 دولة على وثيقة، من بينها اليونان التي حظيت بحزم إنقاذ مالي من قبل، "في وقت يصبح فيه الاتحاد أكثر هشاشة (بعد خروج بريطانيا) رسالتنا يجب أن تكون لصالح أوروبا مترابطة".

    وكانت بريطانيا تشكل نحو 15% من اقتصاد التكتل، وكانت صاحبة أكبر إنفاق عسكري فيه أيضا.

    وقالت الدول الموقعة في الوثيقة "أي خفض في قدرات الاستثمار لمناطق الاندماج لن يكون مقبولا"، وفي تلك المرحلة المتأخرة من مفاوضات الميزانية طويلة الأمد "لا يجب طرح أي عناصر فنية لها تأثير سلبي".

    وأضافوا أن أي تغييرات ستتسبب في تأخير "غير ضروري" في التوصل لاتفاق بشأن الميزانية.

    وانسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا في تمام الساعة 23: 00 بتوقيت غرينيتش، ليل أمس الجمعة (السبت بتوقيت موسكو الساعة 2.00) من الاتحاد الأوروبي.

    وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهذه المناسبة إن "مهمتنا الآن هي توحيد البلاد والسير بها إلى الأمام"، مؤكدا أن "بريكست" ليس النهاية وإنما بداية صفحة جديدة في تاريخ بريطانيا.

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    اتفاق بريكست, بريكست, الاتحاد الأوروبي, بريطانيا
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