الصين: تفشي إنفلونزا الطيور القاتلة في مقاطعة هونان بالقرب من مركز انتشار "كورونا"

أبلغت الصين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبى، مركز انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وبحسب تقرير لصحيفة South China Morning Post الصينية، ظهر المرض في مزرعة بمدينة شاويانغ التابعة لمقاطعة هونان جنوبي الصين.

وأشارت الصحيفة إلى أن "من بين 7850 دجاجة في المزرعة، توفيت 4500 بسبب إنفلونزا الطيور".

كما أفاد بيان صادر عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين يوم السبت أن السلطات المحلية أعدمت 17 ألف و828 دجاجة بعد تفشي المرض.

هذا ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بالفيروس في المقاطعة.

يأتي تفشي فيروس "إتش 5 إن 1" في هونان بالتزامن مع استمرار السلطات الصينية في محاولات احتواء انتشار فيروس كورون الذي أودى حتى الآن بحاية أكثر من 300 شخصا.

اكتشف "إتش 5 إن 1" لأول مرة في عام 1996 في الأوز في الصين وهو قاتل بشكل خاص للدواجن.

ويسبب الفيروس الذي يُطلق عليه غالبا إنفلونزا الطيور، مرضا شديدا في الجهاز التنفسي لدى الطيور ومعد للإنسان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

تسبب إنفلونزا الطيورفي وفاة حوالي 400 شخص، وذلك بعدما تفشى في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا.