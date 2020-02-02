الفلبين تعلن أول وفاة لمصاب بـ"كورونا" خارج الصين

أعلنت الفلبين، اليوم الأحد عن أول حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو رجل صيني من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي: "يوجد الآن لدينا حالتين مؤكدتين بالإصابة بالفيروس في الفلبين، الحالة الثانية لرجل صيني يبلغ من العمر 44 عاما نُقِلَ إلى المستشفى لعلاج الالتهاب الرئوي بعد إصابته بالحمى والسعال والتهاب الحلق".

وأضاف: "توفي الرجل الصيني، يوم السبت، الأول من فبراير/شباط"، مشيرا إلى أنه "على مدار الأيام القللية الماضية كانت حالته مستقرة وقد أظهر علامات تحسن، لكن، حالته تدهورت خلال الـ24 ساعة الماضية مما أدى إلى وفاته".

وكان المتوفي مرافقا للسيدة الصينية البالغة من العمر 38 عاما والتي تم تأكيدها مسبقا على أنها الحالة الأولى للإصابة بالفيروس في الفلبين، بحسب صحيفة "Inquirer" الفلبينية.

ووصل المصابان من مدينة ووهان في الصين إلى البلاد في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي الوقت نفسه، قال دوكي إن 24 مشتبه بهم كانوا يخضعون للفحص، اظهروا نتائج سلبية مع الفيروس.

وكانت الصين، أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".