رئيس الدبلوماسية الأوروبية يزور إيران يوم غد الإثنين

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الأحد ، أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سيزور إيران يوم 3 شباط/فبراير، حيث سيجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

طهران - سبوتنيك. وقال موسوي في بيان له :" لأول مرة بعد توليه منصبه ، سيزور السيد جوزيب بوريل ، إيران غداً ،وسيلتقي بوزير الخارجية، وكبار المسؤولين الآخرين في بلدنا".

وأعلنت إيران في الخامس من يناير الجاري، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، القائد الأبرز بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية ببغداد.

وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأي اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.