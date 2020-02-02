السلطات الصينية تغلق مدينة ونتشو وتفرض قيودا على تنقلات سكانها بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، عن فرض قيود وإجراءات مشددة على السكان في مدينة ونتشو الواقعة شرقي الصين والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة.

وذكر موقع "أخبار آسيا" أن السلطات الصينية أغلقت عدداً كبيراً من طرقاتها الرئيسية في محاولة لاحتواء ​فيروس كورونا​ الذي يتفشّى بوتيرة سريعة في المدينة.

وبموجب الإجراءات ​الجديدة​، لم يعد مسموحا سوى لفرد واحد فقط من كل أسرة بأن يخرج من المنزل مرة واحدة كل يومين لشراء الضروريات، في حين تم إغلاق 46 من محطات تحصيل الرسوم على الطرقات السريعة المدفوعة.

وونتشو التي بلغ عدد المصابين فيها 265 شخصاً تبعد أكثر من 800 كلم من ووهان، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول. وتقع في مقاطعة تشيجيانغ التي سجّل فيها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خارج مقاطعة هوبي.