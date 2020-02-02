روحاني وأعضاء حكومته يجددون العهد مع الخميني

زار حسن روحاني، رئيس إيران، وأعضاء الحكومة مرقد الإمام الخميني.

وصباح اليوم الأحد، زار الرئيس وأعضاء الحكومة المرقد لتجديد العهد مع مبادئ مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسب وكالة أنباء "إرنا".

وكان حفيد الخميني، حسن الخميني أحد المرافقين للرئيس الإيراني، خلال زيارته، حيث وضع روحاني اكليلا من الزهور على الضريح.

وقام روحاني أيضا والوزراء بزيارة قبور رئيس المحكمة العليا الأسبق في إيران، آية الله حسين بهشتي، ومحمد على رجائي، الرئيس الإيراني الأسبق.