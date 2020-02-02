بومبيو يهنئ كازاخستان على استعادتها مقاتلي "داعش" من سوريا والعراق

هنأ مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، السلطات في كازاخستان على استعادتها مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا والعراق.

يزور حاليا وزير الخارجية الأمريكي كازاخستان، وحذر في مستهل الزيارة من "النفوذ الصيني والروسي المتنامي في المنطقة"، على حد تعبيره، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ووجه بومبيو رسالة إلى مسؤولي كازاخستان هنأ فيها بإعادة مقاتلي "داعش" في العراق وسوريا.

واستعادت كازاخستان حوالي 600 من مقاتلي "داعش" وأسرهم، بعد احتجازهم في مناطق كانت يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في السابق.

كما حث بومبيو كبار المسؤولين في "نور سلطان" بضرورة إجراء إصلاحات مستمرة تسمح بمزيد من الاستثمارات الأمريكية في البلاد.

وتابع قائلا "جاذبية الاستثمار التي تأتي على حساب السيادة، تلحق ضررا بالتنمية طويلة الأجل، بدلا من المساعدة في حل الأزمات الاقتصادية للبلاد".

وزار وزير الخارجية الأمريكي في كازاخستان، عدد من الأسر الكازاخية التي فقدت أفراد أو تم احتجازهم في منطقة "شنيجيانغ الغربية" الصينية، ضمن ما يوصف بأنه حملة من الصين على المسلمين والأقليات العرقية والدينية الأخرى.