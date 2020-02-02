الصين تشكر روسيا على مساعدتها في محاربة فيروس" كورونا المستجد"

أعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن امتنانه لروسيا على المساعدات الإنسانية اللازمة لمحاربة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

بكين - سبوتنيك. ونقلت وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني عن وانغ يي قوله :" إن الجانب الصيني يعرب عن امتنانه للجانب الروسي لتقديمه المساعدة الإنسانية، فضلا عن ترحيبه بوصول مجموعة من خبراء الأوبئة الروس لتطوير التعاون في محاربة الفيروس كورونا".

كما أعرب الوزير عن امتنانه للبرقية التي أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الروسية، امس السبت، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي، التعاون في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "لقد أشاد الجانب الروسي بالتدابير التي اتخذتها الصين لمكافحة انتشار المرض الناجم عن فيروس كورونا. وتمت مناقشة قضايا التعاون الروسي الصيني في هذا المجال".

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، السلطات الصينية، عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين، ببدء إجلاء الرعايا الروس من مدينة هوبي الصينية.

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته بوقف انتشار وباء كورونا وتقليل الأضرار الناجمة عنه، بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القيادة الصينية.