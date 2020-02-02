مقتل 20 شخصا بسبب "الزيت المبارك" في تنزانيا

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم في حادث تدافع خلال قداس بشمال تنزانيا.

وأكد مسؤول حكومي لوكالة "رويترز" أن القداس المقام في استاد شمال تنزانيا، شهد تدافعا بين مئات الأشخاص أمس السبت، مما أدى إلى مقتل 20 وإصابة 16.

ووقع التدافع، حسب المسؤول، بسبب "المسارعة للتبرك بالزيت المبارك".

وبين القتلى 5 أطفال، وتخشى السلطات ارتفاع عدد القتلى بسبب "حجم الحشد والظلام الذى كان مخيما فى أثناء التدافع".

واجتذب القس بونيفايس موامبوسا حشودا ضخمة من خلال وعود للمصلين الذين يسيرون على ما وصفه بأنه "زيت مبارك" بالخير والشفاء من الأمراض.