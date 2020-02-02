أوروبا تغير قواعد الحصول على التأشيرات

سوف تمنع الأحكام الجديدة الهجرة غير الشرعية، وتهدف إلى تسهيل الحصول على تأشيرات للمسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي لأغراض السياحة أو التجارة أو الأعمال، بحسب ما نشره موقع المفوضية الأوروبية.

وابتداءا من اليوم 2 فبراير/شباط، أصبحت تكلفة رسوم تأشيرة شنغن إلى 80 يورو مقارنة بـ 60 يورو في السابق.

وهناك بعض الإيجابيات في التغييرات الجديدة إنه سيسمح للمسافرين بتقديم الطلب على التأشيرة قبل ستة أشهر من الرحلة كما يمكن تقديم الطلب بشكل الكتروني في معظم البلدان.

وسيستفيد المسافرون الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي من صلاحية أطول (تصل إلى خمس سنوات).

في سياق آخر، نقل الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قيد إصدار التأشيرات لمواطني ست دول، بما في ذلك السودان.