مسؤول ياباني: تفشي "كورونا" يضر باقتصاد البلاد

أفاد فوميو كيشيدا، رئيس المجلس السياسي بالحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، إن تفشي فيروس كورونا القاتل سيؤثر على الاقتصاد الياباني حيث سيلحق الضرر بالسياحة في البلاد .

وأضاف كيشيدا لهيئة الإذاعة اليابانية اليوم الأحد "سيكون هناك بالتأكيد تأثير على الاقتصاد". تفشي الفيرو س "أدى بالفعل إلى عمليات إلغاء متتابعة، مما يؤثر على صناعة السياحة". وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وكانت اليابان قد أعلنت اكتشاف 17 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، يوم الجمعة، بعضها دون ظهور أعراض. وأحد أحدث الحالات كانت لمرشد سياحي كان يعمل على حافلة تقل سائحين من الصين. وأصيب سائق الحافلة أيضا بالفيروس.

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في اجتماع أمس السبت، إن فريق مهمات حكوميا ينسق تعامل اليابان مع الفيروس سيصوغ خطوات تهدف لتخفيف تأثير تفشي الفيروس على الاقتصاد الياباني.

والسياحة جزء رئيسي من السياسة الاقتصادية لحكومة آبي ونسبة كبيرة من السائحين الأجانب تأتي من الصين، كما تملك شركات يابانية كبيرة عددا من المصانع في الصين.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن آبي قوله "طلبت من الوزراء صياغة إجراءات لاستخدام الاحتياطيات (في ميزانية الدولة) وتطبيقها بأسرع ما يمكن".

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، أمس السبت، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصا فيما أعلنت الولايات المتحدة قيودا جديدة على دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.