"الصحة العالمية": معظم الدول ستكون مجهزة للكشف عن فيروس "كورونا" خلال أسبوع

قالت منظمة "الصحة العالمية"، صباح اليوم الأحد 2 فبراير/شباط، إن معظم الدول ستكون مجهزة للكشف عن فيروس "كورونا" الجديد، خلال أسبوع.

وأشار المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وفقا لما نقلته قناة "العربية"، إلى أن المنظمة خصصت 4 معامل في المنطقة جاهزة للكشف عن "كورونا".

وقال المكتب الإقليمي، إنه لا ضرورة لاتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة "كورونا".

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.

وحسبما نقل تلفزيون الصين المركزي عن لجنة الصحة الوطنية فإن عدد الوفيات داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق.

وقد سُجلت كل حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصا ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14380 حالة حتى الآن.

وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من 3 أسابيع إلى عشرات الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

يتبع...