لاريجاني: إيران الوحيدة التى تواجه أمريكا بقوة بعدما كانت تطيع القوى العالمية

قال على لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، إن دولته الوحيدة التى تواجه أمريكا بكل صلابة وقوة.

واعتبر لاريجاني أن المكانة التى اكتسبها الشعب الإيراني إقليميا وعالميا كانت بسبب "صلابة وقوة الثورة الإسلامية"، حسب وكالة الأنباء "إرنا".

وخلال مراسم إزاحة الستار عن مجسم لأحد "الشهداء" في متحف العبرة بطهران، تابع لاريجاني أن العالم لا يمكنه تجاهل إيران "للمكانة التي اكتسبها الشعب الإيراني إقليميا وعالميا نتيجة قوة وصلابة الثورة الإسلامية".

وقال لاريجاني إن إيران في عهد الشاة-قبل الثورة- كان "كباقي دول الخليج يأتمر بأوامر القوى العالمية وينفذها".