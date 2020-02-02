أردوغان يزور أوكرانيا غدا لحضور اجتماع المجلس الاستراتيجي المشترك

أعلنت رئاسة دائرة الاتصالات التركية، اليوم الأحد عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة أوكرانيا للمشاركة في اجتماع المجلس الاستراتيجي المشترك الذي سيعقد برئاسة أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت الدائرة في بيانها "يعتزم الرئيس أردوغان القيام بزيارة إلى أوكرانيا غداً الاثنين للمشاركة في الاجتماع الثامن للمجلس الاستراتيجي عالي المستوى بين تركيا وأوكرانيا".

وأضاف: "سيجري خلال الاجتماع المقرر عقده في كييف برئاسة أردوغان وزلينسكي وعدد من الوزراء من الجانبين بحث المسائل الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية".

وأشار البيان إلى: "أنه سيتم بحث فرص التعاون الجديدة بهدف تعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين".

كما سيجري خلال المباحثات تبادل الآراء حول وضع (التتار الأتراك)". بحسب البيان.

وأكد البيان" أنه من المنتظر أن ينعقد منتدى الأعمال على هامش اجتماع المجلس الاستراتيجي المشترك بحضور أردوغان وزيلينسكي، ورجال أعمال من البلدين".

كانت وزيرة التجارة التركية أعلنت أن تركيا تسعى إلى رفع التبادل التجاري بين تركيا وأوكرانيا إلى 10 مليارات دولار في القريب العادل و20 مليار دولار لاحقا مشيرة إلى أن استثمارات تركيا في أوكرانيا وصلت إلى 3 مليارات دولار.