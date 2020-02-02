الشرطة البريطانية تبلغ المواطنين بتجنب منطقة بلندن وسط أنباء عن واقعة إطلاق نار

دعت الشرطة البريطانية المواطنين، اليوم الأحد، لتجنب منطقة ستريتم جنوب العاصمة لندن، فيما تتعامل مع حادث لم تحدد طبيعته، فيما تحدثت وسائل إعلان عن حادث إطلاق نار.