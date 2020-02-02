الجيش الإسرائيلي يمنع جنوده من السفر لهذه الدول

أصدر الجيش الإسرائيلي قائمة بمجموعة من الدولة التي يمنع السفر إليها الفترة الحالية وحتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس "كرونا".

ووجه الجيش الإسرائيلي جنوده بعدم السفر إلى الصين وهونغ كونع بعد تفشي الكرونا بهما، وفقا لموقع "عكا للشئون الإسرائيلية".

وبحسب موقع القناة الـ7 العبرية أمر الجيش جنوده بـ"التوقف عن السفر حتى إشعار آخر إلى الصين وهونغ كونغ، وكذلك تقليل السفر إلى سنغافورة وتايلاند قدر الإمكان".

واليوم الأحد، كلف الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجيش بالإبقاء على مهمته الراسخة في الأذهان، وتحمل مسؤولية الإسهام بالفوز في المعركة ضد وباء فيروس "كورونا" الجديد.

وقال شي إن "الجيش طبق قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بحزم، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي"، مضيفا أن "القوات المسلحة بدأت سريعا في آلية مشتركة لمنع الوباء والسيطرة عليه وأرسلت فرقا طبية عالية المستوى لمكافحة الوباء في الجبهة الأمامية"، وذلك حسب وكالة "شينخوا".

وأوضح، أن "مهمة الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا تزال صعبة ومعقدة"، مطالبا القوات المسلحة بتحمل مسؤوليتها والمحاربة في المعركة القاسية ومساعدة السلطات المحلية بشكل فعال في مكافحة الوباء.

وأعلنت الصين، في وقت سابق، اليوم ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.

وحسبما نقل تلفزيون الصين المركزي عن لجنة الصحة الوطنية فإن عدد الوفيات داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، وقد سُجلت كل حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس، كما أعلنت الفلبين، عن أول حالة وفاة خارج الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو رجل صيني من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس.