الدفاع التركية: مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 بقصف لقوات الحكومة السورية في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، بقصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمالي سوريا، وفقا لقناة "إن تي في" التركية".

وأفادت القناة: "لقد تم إخطار أطراف النزاع مسبقا بإحداثيات موقع القوات التركية المنتشرة في شمال غربي سوريا من أجل منع الاشتباكات. وعلى الرغم من ذلك، تم توجيه ضربة مدفعية إلى منطقة نشر القوات التركية".

وأشارت إلى أن الجيش التركي رد على الهجوم وضرب أهداف المدفعية التابعة للجيش السوري، وتم تدميرها. وأن قيادة الجيش التركي تراقب عن كثب ما يحدث في المنطقة وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة.

وذكرت أن أحد الجنود المصابين في حالة خطيرة.

Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.

İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir.

Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 3, 2020

أما المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، فكتب في "تويتر": "أعزي عائلات أربعة من جنودنا الذين لقوا حتفهم نتيجة القصف من قبل النظام، وأتمنى أن يتعافى الجرحى في أقرب وقت ممكن. وتم الرد الفوري على هذا الهجوم، الذي يتناقض مع اتفاق إدلب. لن تبقى دماء جنودنا دون انتقام، المذنبون سيعاقبون".

في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه إذا لم يتم تطبيع الوضع في إدلب، فلن تظل أنقرة غير مبالية، فهي مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.