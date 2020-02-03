سفير روسيا لدى جمهورية أفريقيا الوسطى ينفي نية بلاده إنشاء قواعد عسكرية هناك

أعلن السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، فلاديمير توتورينكو، أن روسيا لا تنوي بناء قواعد عسكرية في هذا البلد الأفريقي، وأن رئيس الجمهورية كان قد أدلى ببيان في هذا الشأن، لكنه تُرجم بشكل غير صحيح من اللغة الفرنسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال توتورينكو في مقابلة مع "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك مفاوضات لبناء قاعدة عسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى: "هذه مجرد شائعات، لا يوجد شي ء كهذا، لقد أدلى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ببيان في هذا الشأن، لكن تمت ترجمته بشكل غير صحيح من اللغة الفرنسية، وموقفنا واضح وصريح، لا توجد أية قواعد عسكرية في أفريقيا الوسطى، ولا ننوي بناء قواعد هناك".

وأضاف السفير الروسي: "لا توجد أي قواعد عسكرية ولا نشارك في أي عمليات، توجد هنا قاعدة عسكرية واحدة، القاعدة الفرنسية، التي تم إنشاؤها وفقا لاتفاق قديم، إنها تقع في محيط المطار وتقوم بتأمينه".

وأشار السفير الروسي إلى أن المساعدات العسكرية الروسية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى تتمثل في تدريب العسكريين المستقبليين أو إعادة تدريب العسكريين الحاليين في القوات المسلحة لهذه الأفريقية، وكذلك توريد الأسلحة الخفيفة دون مقابل.

يذكر أن ثمة اشتباكات نشبت، الثلاثاء الماضي، بين جماعات مسلحة متنافسة في بلدة بريا عاصمة محافظة هوت كوتو، شرقي جهورية أفريقيا الوسطى، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وقال مدير شرطة هوت كوتو، إيفاريست بينغوينديجي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، "هناك حوالي 50 قتيلاً (جراء الاشتباكات بين المسلحين). دُفنت بعض الجثث على الفور من قبل الأقارب، لذا من الصعب إعطاء إحصائية دقيقة عن عدد القتلى".