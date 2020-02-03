أمريكا: الصين لم تقبل عروضنا لمكافحة "كورونا"... وبكين: كل ما تلقيناه هو نشر الذعر

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الصين لم تقبل عروضنا لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد، فيما ردت الصين بأن كل ما تلقيناه من واشنطن هو نشر "الذعر".

قال مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، في مقابلة مع برنامج "واجهة الأمة" عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية إن الصين كانت "أكثر شفافية"، فيما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد، مقارنة بالأزمات السابقة التي واجهتها، مضيفا "نحن نقدر ذلك الأمر".

لكن أوبراين، قال: "لم تقبل الصين حتى الآن، عرضا أمريكيا، بالمساعدة في احتواء المرض".

وأضاف بقوله "لم ترد بكين إلى الآن على عروض المساعدة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكافة العروض من مختصين صحيين آخرين".

واستمر قائلا "لم يأتنا رد من الصينيين إلى الآن حول هذه العروض، لكننا مستعدون للتعاون معهم".

واستطرد قائلا

"نمتلك خبرة هائلة فيما يتعلق بتلك الأمراض، نعلم أن انتشاره مصدر قلق عالمي، لذلك نريد أن نساعد زملاءنا في الصين، ولازلنا نقدم العرض ونأمل أن يقبلوه".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عرض في وقت سابق تقديم المساعدة الضرورة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" الجديد، فيما أرسل الاتحاد الأوروبي نحو 12 طن من الملابس الواقية من الفيروسات.

وردت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على تصريحات المسؤول الأمريكي بقولها: "بعض الدول وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، تتعامل مع فيروس كورونا بطريقة عجيبة جدا".

وتابعت قائلة في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "فرانس برس":

"لم تتلق الصين أية مساعدة جوهرية من الولايات المتحدة، وكل ما تلقته بكين هو نشر الذعر فقط".

واستمرت المتحدثة هوا تشون ينغ قائلة "رد فعل الولايات المتحدة محاولة منها لخلق حالة من الخوف ونشر الذعر في كل العالم".

وقالت هوا تشون ينغ: "الولايات المتحدة، كانت أول دولة تقترح انسحابا جزئيا لموظفي سفارتها، وأول دولة تفرض حظرا على سفر الأشخاص من الصين".

وأردفت قائلة "كل ما فعلته لا يمكن أن يوصف إلا أنه لخلق ونشر الخوف وهو مثال سيء، ثم يتحدثون عن تقديمهم للمساعدة".

أما عن إجلاء الأجانب من ووهان، فقالت الخارجية الصينية إنها تعمل مع كل الدول، وتقدم كل المساعدات الضرورية في إطار الاتفاقيات الدولية واللوائح الصينية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إلى الصين وكندا تتواصلان بشأن إجلاء الرعايا الكنديين من ووهان.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 اعتبارا من يوم الأحد بزيادة 57 عن اليوم السابق.

وأضافت أن، 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغتشينغ.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.