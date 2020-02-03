الخارجية الإيرانية: لم ولن نجري محادثات ثنائية مع أمريكا

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، إن بلاده لم وان تجري محادثات ثنائية مع أمريكا.

وأوضح موسوي أن بلاده رفضت جميع الرسائل والوساطات التي تهدف إلى إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة أنباء آسيا.

ووجه موسوي رسالة خلال مؤتمر صحفي، حيث قال "إلى من يقومون بالوساطة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة، نقول لهم إن إيران لن تجري أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة".

وأضاف موسوي " يجب على الولايات المتحدة العودة إلى شروط ما قبل عام 2017، ورفع العقوبات عن إيران من أجل المشاركة في محادثات مجموعة 5+1"، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في فيينا.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من هذا الاتفاق بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب ذلك في الثامن من مايو 2018، وقام بتشديد العقوبات على إيران بهدف إجبارها على الدخول في مفاوضات لإبرام اتفاق شامل.

ودافع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تصريحات أطلقها وزير الخارجية محمد جواد ظريف التي قال فيها إن "التفاوض مع أمريكا ما زال ممكناً حتى بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق مطلع يناير الماضي".