الفحوصات تؤكد عدم إصابة بعض المرحلين إلى فرنسا بفيروس كورونا

قال وكيل وزارة الصحة الفرنسية أدريان تاكيه‭‭ ‬‬لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية، اليوم الاثنين، إن فحوصا أولية أجريت لنحو 20 شخصا تم ترحيلهم من الصين إلى فرنسا أظهرت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

ووصل أكثر من 250 شخصا ينتمون لثلاثين دولة إلى فرنسا، أمس الأحد، بعد نقلهم جوا من مدينة ووهان الصينية، وهي مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقا لـ "رويترز".

وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب التفشي إلى 361، وأدى لتراجع في أسواق المال الصينية، اليوم الاثنين.

حطّت، يوم الجمعة الماضية، في مطار قاعدة إيستر العسكرية جنوب شرقي فرنسا طائرة عسكرية من نوع "إيرباص 340" على متنها نحو 200 مواطن فرنسي، قادمة من الصين، وذلك ضمن إطار خطة إعادة المواطنين الفرنسيين إلى بلادهم خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت وزيرة الصحة آنييس بوزان قالت، في وقت سابق، إن أياً من المواطنين الفرنسيين الذين سيستقلون الطائرة لم تظهر عليه عوارض المرض لحد الآن.

وأرسلت فرنسا طائرة عسكرية ثانية إلى الصين لكي تستكمل عملية إجلاء رعاياها بالإضافة لرعايا أوروبيين موجودين خاصة في ولاية ووهان التي انتشر منها الفيروس.