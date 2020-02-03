أردوغان: تركيا لن تعترف بشبه جزيرة القرم كجزء من الأراضي الروسية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن أنقرة لن تعترف بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وستواصل مراقبة وضع تتار القرم.

أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين، قبيل مغادرته في زيارة إلى أوكرانيا: "سنواصل التمسك بوحدة أراضي أوكرانيا، ولن نعترف بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم. تتار القرم هم جانب مهم في علاقاتنا الوثيقة مع أوكرانيا، ونحن نواصل مراقبة وضعهم".

يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وخلال لقاء مع جالية تتار أوكرانيا والقرم في تركيا، في الـ7 من آب/أغسطس من العام الماضي، دعا التتار للعودة إلى البلاد من أجل "تطوير وطنهم".

وفي سياق مواز، يشار إلى أنه على الرغم من العلاقات الودية بين روسيا وتركيا، لم تعترف أنقرة حتى الآن، بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ما يجعل الباب مفتوحاً لتنمية العلاقات بين أنقرة وكييف في جميع المجالات.

وكانت السلطات السوفيتية قامت بتهجير التتار من القرم في 18 أيار/مايو 1944 .