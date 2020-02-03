ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الأردني في 2019

أعلنت شركة مجموعة المطار الدولي، المسؤولة عن إدارة مطار الملكة علياء الأردني، اليوم الاثنين، إن أعداد المسافرين عبر المطار زادت العام الماضي 5.9 في المئة إلى 8.924 مليون مسافر.

أوضحت الشركة أن أبرز الوجهات التي ساهمت في تحقيق هذه الزيادة هي دبي وإسطنبول والقاهرة والدوحة والكويت، حسبما ذكرت "رويترز".

وشهد المطار انضمام أربع شركات طيران جديدة إلى شبكته، وتملك شركة مطارات باريس 51 في المئة من مجموعة المطار الدولي.

في سياق متصل، قررت السلطات الأردنية منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم الصين مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول أراضي المملكة، وذلك على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الداخلية الأردنية في بيان، الأحد الماضي: "قرر وزير الداخلية سلامة حماد عدم السماح لحملة جوازات السفر الصينية ممن لم يمض على تاريخ مغادرتهم الأراضي الصينية مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول الأراضي الأردنية".

وأوضح البيان أن هذا القرار "يأتي لغايات الحفاظ على الصحة والسلامة العامة وللحيلولة دون السماح بانتقال عدوى فيروس كورونا إلى أراضي المملكة".

وأجلت الأردن 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي المرض في المدينة وخوفا على الطلاب، وحطت الطائرة الأرنية في مطار الملكة علياء الدولي الأردني، قادمة من الصين وعلى متنها 71 طالبا أردنيا وعربيا.