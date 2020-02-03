وزير النفط الإيراني: تفشي كورونا في الصين أدى لانخفاض الطلب على النفط

قال وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنة، اليوم الاثنين، إن الطلب على النفط قد تأثر انخفاضا بتفشي فيروس كورونا في الصين.

ونقلت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن الوزير قوله، إن السوق العالمية تقع تحت ضغط من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا "ضرورة بذل جهود لضمان استقرار السوق".

وتابع، في تصريحات للصحفيين، أنه "نتيجة لتفشي هذا الفيروس في الصين، وما ترتب عليه من إغلاق بعض المصانع ومشاريع النقل، تأثر حجم الاستهلاك في ذلك البلد، ما أدى لانخفاض الطلب على النفط الخام".

وكانت سلطات الصحة الصينية قد أعلنت ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، داخل البلاد، إلى 361 والإصابات إلى 17205 حالة.

وأفادت اللجنة الصحية "أنها تلقت اعتبارا من منتصف ليل 2 فبراير، معلومات من 31 مقاطعة تؤكد إصابة 17205 حالة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد من بينهم 2296 حالة حرجة ، ووفاة 361 حالة، في حين غادر المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية 475 حالة بعد تعافيها".

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 14380 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 304 شخص.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.