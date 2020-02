براد بيت يضحك الأمير وليام وزوجته بسبب نكتة عن مغادرة شقيقه هاري إلى كندا... فيديو

وألقت الممثلة الأمريكية، مارغوت روبي، كلمة قبول براد بيت لجائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم "Once upon A Time in Hollywood"، والذي لم يتمكن من الحضور.

وحمل خطاب براد بيت، رسائل مبطنة مغلفة بمزاح، إذ سخر في البداية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلا: "أهلا بريطانيا، سمعت أنك أصبحت عزباء، مرحبا بك في النادي!".

بعدها، قال براد بيت في خطابه، إنه سيطلق اسم "هاري" على جائزته التي فاز بها في الحفل، وذلك لأنه متحمس للعودة بها إلى الولايات المتحدة وهو برفقته، في إشارة من براد بيت إلى أن تقارير تفيد أن الأمير هاري ينوي الاستقرار مع زوجته، ميغان ماركل، في ولاية كاليفورنيا، بعد تخليهما عن صفتهما الملكية، وانتقالهما إلى كندا.

ورصدت الكاميرات في لحظتها، رد فعل الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، إذ ضحكا على نكتة براد بيت.

وقالت مارغوت روبي للجمهور عن نكتة الأمير هاري: "هذه هي كلمات براد بيت وليست كلماتي!".