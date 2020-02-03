جاويش أوغلو معلقا على سقوط أتراك في إدلب: لن تذهب دماؤهم هباء

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، بأن "دماء الشهداء الأتراك في محافظة إدلب السورية لم ولن تذهب هباء".

جاءت تصريحات جاويش أوغلو عبر حسابه على موقع تويتر، والتي علق فيها على مقتل 4 جنود أتراك جراء قصف في إدلب، وأضاف: "أرجو الله أن يتغمّد برحمته شهداءنا الأبطال الذين ارتقوا في إدلب، راجيا الشفاء العاجل للجرحى، دماء شهدائنا لم ولن تذهب هباء"، بحسب وكالة الأناضول.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، بقصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمالي سوريا، وفقا لقناة "إن تي في" التركية".

Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı , kalmayacaktır!

İdlib#🇹🇷 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 3, 2020

وأفادت القناة: "لقد تم إخطار أطراف النزاع مسبقا بإحداثيات موقع القوات التركية المنتشرة شمال غربي سوريا من أجل منع الاشتباكات. وعلى الرغم من ذلك، تم توجيه ضربة مدفعية إلى منطقة نشر القوات التركية".

وأشارت إلى أن الجيش التركي رد على الهجوم وضرب أهداف المدفعية التابعة للجيش السوري، وتم تدميرها، وأن قيادة الجيش التركي تراقب عن كثب ما يحدث في المنطقة وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة، وذكرت أن أحد الجنود المصابين في حالة خطيرة.

من جانبه، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن مقاتلات سلاح الجو التركي من طراز "F-16" وكذلك أطقم المدفعية هاجمت 40 هدفا في إدلب السورية، ردا على قصف القوات التركية، الذي أودى بحياة أربعة جنود.