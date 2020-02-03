هونغ كونغ تغلق 10 معابر حدودية مع الصين للحد من "كورونا"

أعلنت زعيمة هونغ كونغ كاري لام، اليوم الاثنين، عن إغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت زعيمة هونغ كونغ، إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، مؤكدة أن "إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري"، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقد أضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.

وقال تحالف موظفي هيئة المستشفيات (HAEA)، الذي يضم حوالي 18000 عضو، إنه شارك 2400 عامل في الإضراب، على الرغم من دعوات الحكومة للعاملين الطبيين بعدم القيام بذلك، فيما تظاهر حوالي 100 شخص في قلب الحي المالي في هونغ كونغ لدعم نقابة العاملين في مجال الصحة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن "إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 بزيادة 57 عن اليوم السابق، مضيفة أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغتشينغ.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.