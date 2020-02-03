سنغافورة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يناقشان اتفاقية بشأن الاستثمار

صرح سفير سنغافورة لدى روسيا، بريمجيت ساداسيفان، اليوم الإثنين، أن بلاده والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يناقشان إبرام اتفاق بشأن الاستثمارات والخدمات.

موسكو - سبوتنيك. وقال ساداسيفان، في لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف: "أبرمت روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأخرى، اتفاقية تجارية لتبادل السلع مع سنغافورة، في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019... وفي الواقع يبحث الجانبان اليوم، اتفاقية إقليمية بشأن الخدمات والاستثمارات الجديدة".

وأشار السفير السنغافوري، إلى أن العلاقات مع روسيا بدأت بالتطور بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عام 2018.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تأسس في 1 كانون الثاني/ يناير 2015، ويضم في عضويته - بيلاروس، وكازاخستان، وروسيا، وأرمينيا وقرغيزستان.

أعربت أكثر من 40 دولة ومنظمات دولية بما فيها إندونيسيا، والهند، والصين، وتايلاند، وكمبوديا، وإسرائيل عن الرغبة في إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ويذكر أن الاتحاد قد وقع في عام 2015 اتفاقية للتجارة الحرة مع فيتنام.

في الوقت الحالي، تجري مفاوضات حول إنشاء منطقة تجارة حرة مع مصر وإسرائيل والهند، تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة في 1 تشرين الأول/ أكتوبر، ومع صربيا في 25 تشرين الأول / أكتوبر، ومع فيتنام أصبحت سارية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016. في أيار/ مايو 2018، تم توقيع اتفاقية مؤقتة مع إيران، مما سيؤدي إلى تشكيل منطقة تجارة حرة.