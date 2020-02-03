"روس أبورون إكسبورت" تعرض في الهند صواريخ "كاليبر" وغيرها من الأسلحة

أفاد المكتب الصحفي لنادي التحليل الخاص بالمنتجات العسكرية الروسية، اليوم الإثنين، أن شركة "روس أبورون إكسبورت"، في معرض "ديفي اكسبو إنديا-2020" للأسلحة ستعرض أكثر من ألف نموذج من المعدات العسكرية، بما في ذلك والصواريخ المجنحة "كلوب- تي" (نموذج تصدير " كاليبر").

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان "في عام 2020، في لكناو، ستقوم "روس أبورون إكسبورت" بعرض أحدث الأسلحة الروسية: نظام الصواريخ "كلوب- تي"، ونظام راجمات الصواريخ (عيار 300 مم ) 9كا515، وبنادق كلاشينكوف طراز "مئتين"، وذخائر جديدة للدبابات، والدبابة تي-90 إم إس، وكاسحة ألغام "ألكسندريت- إي"، والحوامات المحدثة من طراز "مي-28إن إي و مي- 171 شي"، وغيرها".

بالإضافة إلى ذلك، سيعرض المصدر في المعرض نماذج لغواصة الديزل- الكهربائية " أمور-1650"، ومنظومة الدفاع الجوي طراز "بانتسير-إس 1"، والمركبة "تايفون- كا"، والمروحية "كا- 226 تي " متعددة الأغراض، والمقاتلة متعددة الأغراض ميغ-35، وكذلك وسائل مكافحة الطائرات المسيرة.

وسيعقد معرض الأسلحة في الفترة، من 5 إلى 9 شباط/ فبراير 2020، في لكناو [ولاية أوتار براديش] الهندية.