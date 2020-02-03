ظريف: "صفقة القرن" فرصة منقطعة النظير أمام إيران

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط أو ما يعرف بـ"صفقة القرن"، واصفا إياها بأنها "فرصة منقطة النظير أمام إيران".

وقال ظريف، في كلمة له أمام حشد من طلاب جامعة القيادة وأركان الجيش، إن "مشروع صفقة القرن المشؤوم يقلب الصورة العدائية لإيران في العالم العربي شرط أن يتم التصرف بشكل صحيح"، مضيفا أن "هذه الخطوة الأمريكية تعد فرصة منقطعة النظير أمام إيران"، بحسب وكالة "مهر".

وأشار ظريف إلى أنه بات واضحا للشارع العربي أن استبدال إيران بالعدو الحقيقي للعرب كان مجرد كذبة، قائلا: "مثل ما تمكنت إيران من كشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة وإسرائيل عبر الاتفاق النووي وتبيين زيف ادعاءاتهم بأن إيران عدوانية وتهدد الأمن الدولي، بإمكان مشروع "صفقة القرن" قلب الصورة العدوانية لإيران في العالم العربي بشرط أن يتم استثماره بشكل صحيح".

وقال: "خلال الأعوام العشرة الماضية يتم تطبيق مثل هذا المشروع المشؤوم في العالم العربي بواسطة الولايات المتحدة وتواطؤ بعض الحكومات العربية وإنفاق أموال هائلة، كي يقدموا إيران بعنوان التهديد والعدو الحقيقي في المنطقة بدلا عن إسرائيل، حتى يقدم العرب التنازلات أمام الحد الأقصى من مطالب الكيان الصهيوني وللأسف الموقف الضعيف لبعض الدول العربية كان عدم التماسك أمام الحد الأقصى من هذه المطالبات".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته لتسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

ورفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخطة الأمريكية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.