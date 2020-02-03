موسكو تعلق رحلات شارتر مع الصين بدءا من 14 فبراير وتدعو رعاياها للعودة قبل التاريخ المحدد

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الاثنين، تعليق رحلات الطيران العارض "شارتر"، التي يعود على متنها المواطنون الروس من جمهورية الصين الشعبية، اعتبارا من 14 شباط/فبراير.

موسكو– سبوتنيك. وقالت غوليكوفا: "نود أن نقول مرة أخرى إن الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والمدن الأربع في الصين لا تزال تعمل، لكننا سنوقف رحلات الطيران العارض التي تقل مواطنينا من الصين إلى روسيا الاتحادية في 14 شباط/فبراير. لذا أناشد مواطنينا المتواجدين في جمهورية الصين الشعبية، كي يتخذوا قرارا مسؤولا بالعودة إلى بلادهم".

وأضافت غوليكوفا أن "هذا الإجراء اتخذ فقط من أجل الحفاظ على صحة هؤلاء المواطنين"، وكي لا تكون هناك حاجة لاتخاذ "إجراءات أكثر جدية".

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي قبل أيام، قرار بدء إجلاء الرعايا الروس من مدينتي ووهان وهوبي، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد)، داخل البلاد، إلى 361 وإصابة 17205 أشخاص.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.