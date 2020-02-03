الصين تكشف أسماء 11 دولة قدمت تبرعات لمحاربة "كورونا" الجديد

أعلنت هوا تشون يينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أنها تسلمت إمدادات الوقاية من وباء كورونا الجديدة والسيطرة عليه من 11 دولة، بالإضافة إلى إمدادت قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وأضافت يينغ، في بيان صحفي، أن الدول المتبرعة هي جمهورية كوريا واليابان وبريطانيا وفرنسا وتركيا وباكستان وكازاخستان والمجر وإيران وبيلاروسيا وإندونيسيا، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شنخوا".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن تبرعات اليونسيف وصلت إلى البلاد ظهر أمس الأحد.

وتابعت: "أشخاص من جميع مناحي الحياة في دول عديدة، قدموا أيضا دعما منذ تفشي فيروس كورونا الجديد".

وأكدت يينغ: "الصديق الصدوق هو الصديق في وقت الضيق. أريد أن أشكرهم جميعا".

وأضافت "هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي للأقنعة الطبية والسترات الواقية والنظارات الواقية".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 اعتبارا من يوم الأحد بزيادة 57 عن اليوم السابق.

وأضافت أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.