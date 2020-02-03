أم مريضة بفيروس كورونا تنجب طفلة سليمة

أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية إنجاب سيدة مصابة بفيروس كورونا لطفلة معافاة تماما من المرض، في أحد المستشفيات في مدينة هاربين شمالي البلاد.

وتزن الطفلة التي ولدت، يوم الخميس الماضي، 3.5 كيلوغرامات، وتتمتع بصحة جيدة، بحسب ما ذكرته صحيفة "شاينا دايلي".

وأكدت مصادر طبية أن حالة الأم، مستقرة، كما أن الفريق الطبي الذي تابع حالة الأم وأجرى الجراحة، يخضع بالكامل للملاحظة الطبية في الوقت الحالي.

Welcome to the world little one! A 28-year-old woman who is highly suspected to have the #WuhanCoronavirus gave birth to a baby in Hubei Province, the epicenter of the outbreak, on Chinese #NewYearsEve. pic.twitter.com/rPIYTC2Ibz — Global Times (@globaltimesnews) January 26, 2020

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 362، بينما وصل عدد المصابين إلى 17238 مصابا.

وأعلنت بكين أنها "في حاجة ملحة" لأقنعة طبية واقية لمحاولة كبح انتشار الفيروس المميت.