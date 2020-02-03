اليابان تقدم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 12.9 مليون دولار

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، تقديم حزمة مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 12.9 مليون دولار أميركي، لمواجهة الوضع الإنساني المتردي في البلد الذي يعاني للعام الخامس على التوالي جراء صراع عسكري متواصل.

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، عن بيان صادر عن الحكومة اليابانية: "المساعدات تتضمن تغطية مشاريع إنسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية في مقدمها معالجة تدهور خدمات المياه والصرف الصحي في عدن، وتحسين وضع النازحين في مأرب، وبرنامج تدريب مهني للشباب والنساء، وتعزيز الإنتاج الزراعي ومنع وقوع فيضانات في أبين".

وأكد البيان: "استمرار اليابان في مد يد العون لليمنيين الذين يعيشون في الظروف الحالية الصعبة من خلال حزمة المساعدات هذه".

وأشار إلى "المنحة الغذائية السابقة بقيمة 18 مليون دولار والتي أقرتها الحكومة اليابانية مؤخراً".