مع عمالقة الإنترنت...منظمة الصحة العالمية تطلق حملة ضد المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنها تعمل على مدار الساعة مع عمالقة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات الخاطئة المنتشرة حول فيروس كورونا المميت.

وحذر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من مخاطر "انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة" في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الوفيات في الصين والإصابات بالفيروس الشديد العدوى، كما نقلت وكالة "إ ف ب".

وقال تيدروس في ملاحظاته الافتتاحية أمام اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف:

"لقد عملنا مع شركة غوغل للتأكد من أن الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول فيروس كورونا يرون معلومات منظمة الصحة العالمية في قمة نتائج البحث".

وقال: "لقد اتخذت منصات التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر وفيسبوك وتنسينت وتيكتوت خطوات للحد من انتشار المعلومات الخاطئة".

وتخلل تصريحاته نوبة من السعال، لكن رئيس المنظمة أكد للمجلس أنه لا داعي للقلق، قائلا: "لست مصابا بكورونا".

وجاءت تصريحاته فيما وصل عدد الوفيات بالمرض في الصين إلى أكثر من 360 شخصا، متجاوزا عدد الوفيات في البلاد جراء تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في 2002-2003.

وارتفع عدد الإصابات في الصين بشكل كبير الاثنين متجاوزا 17200 حالة.

وكان عدد الوفيات الجديدة المؤكدة الذي وصل إلى 57 وفاة، الاثنين، هو أكبر زيادة فردية منذ اكتشاف الفيروس في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط البلاد حيث يعتقد أنه انتقل من الحيوانات في أحد الأسواق إلى البشر.

وانتشر الفيروس منذ ذلك الحين إلى أكثر من 24 دولة، على الرغم من أن العديد من الحكومات تفرض حظرا غير مسبوق على دخول القادمين من الصين. وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين في الفيليبين الأحد.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت متأخر من الأحد، من انتشار الفيروس رافقه "وباء معلوماتي" واسع عرفته على أنه "وفرة زائدة من المعلومات، بعضها دقيق وبعضها لا، مما يجعل من الصعب على الناس العثور على مصادر وتوجيهات موثوقة عندما يحتاجون إليها".