أوكرانيا وتركيا توقعان اتفاق تعاون عسكري

وقع وزير الدفاع الأوكراني، أندريه زاغورودنيوك، ووزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى كييف، اليوم الاثنين، اتفاقا حكوميا مشتركا بشأن التعاون العسكري المالي بين البلدين.

كييف – سبوتنيك. وقال الرئيس الأوكراني: "وقعنا اليوم اتفاقية مهمة تتناول التعاون العسكري المالي، والتي بموجبها سيتلقى الجيش الأوكراني مساعدة مالية من الشركاء الأتراك".

وتم توقيع الاتفاقية عقب اجتماع المجلس الاستراتيجي الرفيع المستوى بين أوكرانيا وتركيا، برعاية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وكان مكتب الرئاسة الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق، عن عقد اجتماع ثنائي بين أردوغان وزيلينسكي.

ويعتزم الطرفان خلال المفاوضات، بحث سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية والتعاون في جميع المجالات بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من الوثائق، عقب اجتماع المجلس الاستراتيجي. كما من المقرر أن يشارك أردوغان وزيلينسكي في منتدى الأعمال الأوكراني التركي.