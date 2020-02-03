نتنياهو التقى البرهان في أوغندا واتفقا على تطبيع العلاقات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء التقى مساء اليوم في أوغندا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين".

يتبع...