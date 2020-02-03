الصحة الكندية: وضع العائدين من الصين في حجر صحي لأيام بسبب "كورونا الجديد"

أعلنت وزارة الصحة الكندية، اتخاذ إجراءات احترازية بشأن الكنديين، الذين يتم إخلاؤهم من الصين، بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة، اليوم الاثنين، إن جميع الكنديين، الذين سيتم إخلائهم من المناطق، التي ظهر فيها فيروس كورونا الجديد، سيتم وضعهم في حجر صحي، لعدة أيام، بمجرد وصولهم إلى البلاد.

يتبع...