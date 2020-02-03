ولي العهد السعودي يجتمع برئيس وزراء اليونان

اجتمع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم في الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع حضره الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومحمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بالإضافة إلى خالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة السعودية.

ولفتت إلى أنه من الجانب اليوناني، حضر سبيريدون أدونيس جورجياذيس وزير التنمية والاستثمار، وكونستانتينوس فراجكوجيانيس نائب وزير الخارجية، والفريق ألكساندروس دياكوبولوس مستشار الأمن القومي، وعدد من المسؤولين.

وعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية اليونان، وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.