نتنياهو يعرض على الرئيس الأوغندي فتح سفارة في القدس

عرض رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني فتح سفارة لأوغندا بالقدس مقابل قيام إسرائيل بفتح سفارة في كمبالا، إضافة إلى تدشين خط رحلات مباشرة بين إسرائيل وأوغندا.

القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو، في تصريحات في ختام لقائه مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في أوغندا، بحسب بيان لمكتب نتياهو اليوم الاثنين، "إسمحوا لي بأن أقول ما هما الشيئين اللذين نريد تحقيقهما وبحثناهما في هذه الزيارة، الأول هو تدشين رحلات مباشرة بين إسرائيل وأوغندا، هذا سيسمح لصداقتنا بالازدهار، وثانيا، عندي مقترح بسيط وسيكون لديكم، يا سيدي الرئيس، الوقت الكافي للتفكير فيه وهو بأنكم ستفتحون سفارة بأورشليم وأنا سأفتح سفارة في كمبالا، نأمل القيام بذلك في المستقبل القريب".

من جانبه، قال الرئيس الأوغندي موسيفيني حول موضوع السفارة "إذا قال صديق إنه يريد أن تكون سفارتنا هنا وليس هناك، لا أرى أي مبرر لعدم القيام بذلك، ندرس الموضوع".

وذكر الموقع الإلكتروني "بحدري حداريم" العبري، أمس الأحد، أن سبب زيارة نتنياهو إلى كمبالا، غدا الاثنين، هو ترجيح إعلان أوغندا نقل سفارة بلادها إلى مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الموقع أنه من المقرر أن يستشيف يوري موسوفيني، الرئيس الأوغندي، نتنياهو، غدا الاثنين، خلال زيارة الأخير لكمبالا.

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رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه غدا إلى #أوغندا في #أفريقيا

أوغندا تخطط الاعلان، على الارجح، عن نقل سفارتها إلى أورشليم القدس.



במהלך ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מחר לאוגנדה,

אוגנדה מתכננת להודיע, ככל הנראה,

שהיא מעבירה את שגרירותה מהרצליה לירושלים. pic.twitter.com/E6BAXxKYWb — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 2, 2020

​ونوه الموقع الإلكتروني العبري إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لم يعلق بعد على مدى نقل أوغندا لسفارة بلادها إلى القدس المحتلة.

وفي السياق نفسه، كتب الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأحد، أشار من خلالها إلى هذا الترجيح، قائلا: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه غدا إلى أوغندا في أفريقيا... أوغندا تخطط الإعلان، على الأرجح، عن نقل سفارتها إلى أورشليم القدس.