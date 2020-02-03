مندوب بلجيكا: أمريكا تعرض "صفقة القرن" على مجلس الأمن 6 فبراير

قال مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستعرض خطتها للسلام في الشرق الأوسط على مجلس الأمن الدولي في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وقال مصدر في مجلس الأمن الدول في وقت سابق من اليوم الاثنين إن المجلس قد يناقش، هذا الأسبوع، خطة التسوية الشرق أوسطية المقترحة من الولايات المتحدة مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين: "هذا اللقاء قد يتم في وقت لاحق من، هذا الأسبوع، على شكل مشاورات مغلقة".

وأضاف أنه "من المفترض أن يناقش الاجتماع خطة السلام الأمريكية، المعروفة بـصفقة القرن".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

ورفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت الماضي، الخطة الأمريكية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.