مقتل شخصين وإصابة ثالث في إطلاق نار بجامعة تكساس

ذكرت محطة (إيه.بي.سي) الأمريكية نقلا عن شرطة جامعة تكساس (إيه أند إم كوميرس) أن شخصين قتلا وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار بالجامعة اليوم الاثنين.

قالت المحطة إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة، التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرق دالاس.

وقالت السلطات إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ثالث بجروح في إطلاق نار في مبنى سكني بالجامعة اليوم الاثنين.

وقالت إدارة شرطة الجامعة إن المصاب نقل إلى مستشفى في حالة غير معروفة.

ووقع إطلاق النار في قاعة سكن برايد روك، التي تضم طلاباً جددا، وفقاً لموقع الجامعة. وقالت شرطة الجامعة إنها قد تمركز ضباط في جميع أنحاء الحرم الجامعي.

وحسب "أسوشيتد برس" فقد تم إخبار الطلاب والموظفين بالحرص في المكان كإجراء احتياطي بعد إطلاق النار.

في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، قُتل شخصان وأصيب عشرات آخرون في إطلاق نار خارج الحرم الجامعي بعد حفل عيد الهالوين، الذي شارك فيه طلاب جامعة تكساس إيه أند إم.